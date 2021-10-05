رقصة الديك المذبوح : مجلس الدولة الإخواني.. والوطنية بعد فوات الأوان

أخبار ليبيا 24

صوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الموالي لتنظيم الإخواني الإرهابي اليوم الثلاثاء، بالموافقة على اقتراح بقاء عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2012، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، الذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وقبل المجلس، خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة خالد المشري، القيادي في التنظيم الإخواني، باعتماد توزيع المقاعد بمجلس الأمة حسب ما ورد في مشروع الدستور، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرضت الجلسة نتائج لقاء لجنتي المجلس ومجلس النواب بشأن التوافق على القوانين، وقد رحبَ المجلس بالبيان الختامي للاجتماع الذي أكد ضرورة الالتزام بالتوافق عند إصدار القوانين الانتخابية.

يأتي ذلك في بالتزامن مع اقرار مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت أمس في مدينة طبرق لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسب الناطق باسمه، عبدالله بليحق، الذي عقب قائلا إن «بذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».