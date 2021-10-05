دعوة للمشاركة بقوة في الانتخابات بعد صدور قانون انتخاب البرلمان

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قال النائب، صلاح الصهبي، عضو اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات الوطنية بمجلس النواب، إن المجلس أصدر قانون انتخاب مجلس النواب القادم.

ولفت الصهبي، إلى أنه بصدور القانون اكتمل الإطار القانوني والدستوري للانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية.

وأكد الصهبي، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستقام في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021.

ودعا الصهبي، الجميع إلى المشاركة في الانتخابات وإنجاحها، مشيرًا إلى أن التغيير الإيجابي يأتي بالمشاركة والاختيار وليس بالمقاطعة وترك الغير ليحدد إرادته.

وقال الصهبي، إن فرض إرادة الشعب الحرة المباشرة أكبر تعبير عن الحرص على الوحدة الوطنية، وأن التصويت بالانتخابات سيعطي الشرعية لرئيس الدولة لتملك قرارها لتبنى وتصبح بدون تواجد وتدخلات أجنبية سلبية.