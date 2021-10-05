تعرف على الزيادة التي أقرها الدبيبة للمتقاعدين

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اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء قرارًا ينص على زيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين بحيث يصبح 900 دينار.

وأضاف الدبيبة في كلمة له عقب لقاءه بمدينة طرابلس عدد من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية :”ما يزيد عن 302 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون مرتبات تقل عن 450 دينار وهذا الأمر لا أقبله”.

وتابع رئيس الحكومة في كلمته :”نؤكد على الاهتمام بشريحة المتقاعدين وهي واجب أخلاقي ووطني”.

وأشار الدبيبة إلى أن مجلس الوزراء قد أقر بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمتقاعدين.