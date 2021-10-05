تراجع أسهم فيسبوك بسبب تعطل خدمات الموقع

أخبار ليبيا24

تسبب تعطل خدمات منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب في تراجع أسهم شركة فيسبوك بواقع 5.5 بالمائة.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

وأفاد موقع “ماركت ووتش” الأمريكي، المتخصص في رصد أخبار سوق الأسهم، بأن أسهم الشركة “انخفضت بنسبة 5.63 بالمئة، إلى أدنى مستوى خلال اليوم، وصل إلى 323 دولارا للسهم الواحد”.

وأوضحت فيسبوك، في بيان، أن العطل جاء بسبب “تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم” التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها.

وأضافت، أن العطل الفني تسبب “بسلسلة من المشاكل أثرت على أدوات وأنظمة كثيرة نستخدمها داخليا بشكل يومي ما عرقل جهودنا لتشخيص المشكلة وحلها”.