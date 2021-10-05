النواب يوافق بالأغلبية على إعادة توزيع المقاعد البرلمانية "هيئة النواب" : أنهينا التشريعات اللازمة حتى نطوي صفحات الاحتراب والخصومة

أخبار ليبيا 24

انطلقت قبل قليل أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه .

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إنه جرى التصويت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ المجلس في جلسة أمس الإثنين، تنص على ضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، ليتم الالتزام به من قبل السلطة التشريعية القادمة لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، قد اعتبرت أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “بإصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهي مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى”.

وأضافت، “آن الأوان لأن ينعم الشعب الليبي بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت الليبيين ووصلت بالبلاد إلى مرحلة خطيرة”.

ودعت الهيئة، كافة الأجسام السياسية والتنفيذية بأن تفي بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب .

كما دعت، “كافة السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبيلة أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها”.

وقالت، “فلنجعل من الرابع والعشرين من ديسمبر عرس انتخابي تدخل به بلادنا إلى مرحلة الاستقرار والبناء والمصالحة على كافة المستويات السياسي منها والاجتماعي، لكي نطوي صفحات الاحتراب والخصومة إلى غير رجعة”.