المنتخب الوطني يبدأ تحضيراته لمواجهة مصر في الإسكندرية "كليمنتي" يمنع دخول الإعلاميين لتغطية التدريبات المنتخب في الإسكندرية

أخبار ليبيا 24

أجرى المنتخب الليبي مساء أمس الإثنين حصة تدريبية هى الأولى له بعد وصوله من معسكر تركيا .

وبحسب مراسل أخبار ليبيا 24 المتواجد في الإسكندرية جاءت تدريبات المنتخب على استاد الاسكندرية مساء أمس تحت إشراف المدرب “خافيير كلمنتي” وتواصلت ساعتين من الساعة السادسة مساء إلى الثامنة .

وأوضح مراسل الوكالة أن التدريبات كانت بشكل مغلق حيث رفض الأسباني “خافيير كليمنتي” مدرب المنتخب الليبي دخول الإعلاميين الليبيين المتواجدين أمام ملعب المباراة لتغطية التدريبات كما طلب إخلاء الملعب من كافة المتواجدين من رجال أمن وعمال النظافة .

وسيواصل المنتخب اليوم الثلاثاء تدريباته على أرضية ملعب الاسكندرية، وكان المنتخب الليبي قد أجرى معسكر خارجي بتركيا تواصل لأسبوع من دون حضور المحترفين .

ولم يلتحق أي لاعب محترف حتى الآن بالمنتخب الليبي ومن المنتظر أن يبدأ توافد المحترفين مساء اليوم الثلاثاء .

ويتصدر المنتخب الليبي لكرة القدم المجموعة السادسة برصيد “6” نقاط بفوزين من جولتين بينما المنتخب المصري يحل ثانيا برصيد 4 نقاط .