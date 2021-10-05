السيوي يعلق على توقف منظومة الأغراض الشخصية

5 أكتوبر، 2021 12:47 م
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أخبار ليبيا24

نفى، مدير مشروع منحة أرباب الأسر، في مصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي، اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بشأن توقف منظومة بطاقات الأغراض الشخصية الـ “10 آلاف دولار”.

وقال السيوي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، “إن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً”.

وأضاف، “إنها مجرد شائعات، والمنظومة تعمل بشكل اعتيادي”.

وأكد السيوي، أن جميع المصارف التجارية تستقبل طلبات المواطنين وفق النسق المعتاد، لافتًا إن كان هناك خلل في المنظومة، فربما يكون خللًا فنيًا فقط.

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5 أكتوبر، 2021 12:47 م
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