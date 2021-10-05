الدبيبة : المرأة الليبية لم تغب يومًا عن رؤيتنا لاستقرار ليبيا

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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، في إطلاق مبادرة إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 للمرأة في السلم والأمن، بحضور نائب المجلس الرئاسي موسى الكون، والأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الوزراء، والبعثات الدبلوماسية، وعدد من المشاركين عبر الدائرة المغلقة.

وفي كلمة له بالمناسبة ثمن الدبيبة الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والدول المانحة لتنفيدهم الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، ودورهم المناصر عالميا لقضايا المرأة.

واعتبر أن هذه الخطوة المهمة والمرحلة المتقدمة التي توصلت إليها المرأة الليبية هو نتاج جهود كل نساء ليبيا المناضلات والرائدات في شتى المجالات والداعمين لهم من الرجال.

وأضاف وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة، بأن المرأة الليبية لم تغب يومًا عن رؤيتنا لاستقرار ليبيا وعودة الحياة فيها بداية من تمكينها من تقلد وزارات سيادية قيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا .

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في دعم المرأة وتذليل كل ما يعترض طريقها من عراقيل و إمدادها بكل ما تحتاج إليه لتمارس دورها وتساهم بصورة مؤثرة في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام.

وتابع: “أننا على مشارف الاحتفالية السنوية 21 لتبني مجلس الأمن لهذا القرار، أي بعد مرور أكثر من 20 عاما على صدوره ولا توجد خطة وطنية لتنفيذه حتى هذه اللحظة رغم الجهود المبذولة من المرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن حكومته لن تتوانى عن دعم هذه كل هذه الجهود وتتويجها بإعداد الخطة الوطنية.