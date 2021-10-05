الجروشي يكشف لأخبار ليبيا24 تفاصيل قانون انتخاب البرلمان الجديد

أخبار ليبيا24

أقرّ، مجلس النواب، الإثنين، القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجرائها في 24 ديسمبر 2014.

وقال، النائب طارق الجروشي، في تصريح صوتي لأخبار ليبيا24، إن إصدار القانون هو برهان للعالم أن مجلس النواب أتم واجبه تلبية لرغبات الشعب الليبي وتكريسًا للديمقراطية.

وأوضح الجروشي، أن قانون انتخابات مجلس النواب، هو نفس القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب، غير أنه جرى تعديلًا مهمًا يتعلق بميعاد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأفاد الجروشي، أن التعديل يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من انتهاء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع الجولة الثانية لها.

ورأى الجروشي، أن هذا التعديل يهدف إلى إنهاء الانتخابات بمرمتها في مرحلة واحدة، حيث لفت إلى أن انتخاب برلمان جديد من دون انتخاب رئيس، قد يدخل البلاد في دوامة جديدة وانقسام جديد.