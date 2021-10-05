الجروشي يكشف لأخبار ليبيا24 تفاصيل قانون انتخاب البرلمان الجديد

5 أكتوبر، 2021 11:56 ص
16

أخبار ليبيا24

أقرّ، مجلس النواب، الإثنين، القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجرائها في 24 ديسمبر 2014.

وقال، النائب طارق الجروشي، في تصريح صوتي لأخبار ليبيا24، إن إصدار القانون هو برهان للعالم أن مجلس النواب أتم واجبه تلبية لرغبات الشعب الليبي وتكريسًا للديمقراطية.

وأوضح الجروشي، أن قانون انتخابات مجلس النواب، هو نفس القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب، غير أنه جرى تعديلًا مهمًا يتعلق بميعاد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأفاد الجروشي، أن التعديل يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من انتهاء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وبالتزامن مع الجولة الثانية لها.

ورأى الجروشي، أن هذا التعديل يهدف إلى إنهاء الانتخابات بمرمتها في مرحلة واحدة، حيث لفت إلى أن انتخاب برلمان جديد من دون انتخاب رئيس، قد يدخل البلاد في دوامة جديدة وانقسام جديد.

 

الوسوم
5 أكتوبر، 2021 11:56 ص
16

مقالات ذات صلة

ما سر حقد مذيعة الجزيرة غادة عويس على فيسبوك

5 أكتوبر، 2021 1:27 م

شحن مليون برميل نفطي من طبرق إلى بريطانيا

5 أكتوبر، 2021 1:03 م

السيوي يعلق على توقف منظومة الأغراض الشخصية

5 أكتوبر، 2021 12:47 م
ليبيا- مجلس النواب

مجلس النواب يوجه رسالة لليبيين بعد الانتهاء من إصدار قانون انتخاب البرلمان

5 أكتوبر، 2021 10:43 ص
زر الذهاب إلى الأعلى