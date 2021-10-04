هذا رد الأمم المتحدة على إقرار النواب لقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة

4 أكتوبر، 2021 10:48 م
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مجلس النواب
مجلس النواب

أخبارليبيا24

رحبت الأمم المتحدة بتصديق مجلس النواب اليوم الإثنين، على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق :”نرحب بأي خطوة تساعد على المضي قدما نحو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.

وأقرّ، مجلس النواب، اليوم الإثنين، القانون المُنظم لانتخاب مجلس النواب الجديد، وفق ما صرح به المتحدث عبدالله بليحق.

وقال بليحق، “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة، اليوم الإثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وفي 09 أغسطس الماضي صادق رئيس المجلس الرئاسي، عقيلة صالح، على القانون المُنظم للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

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4 أكتوبر، 2021 10:48 م
20

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