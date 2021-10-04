ميناء البريقة بطبرق يستقبل ناقلة نفطية لتفريغ 13 مليون لتر بنزين       

أخبارليبيا24

أعلن مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، حدث المنصوري، اليوم الاثنين، أن الناقلة النفطية “أنوار أفريقيا” رست على رصيف ميناء البريقة لتفريغ 13 مليون لتر من البنزين قادمة من إيطاليا.

وأكد المنصوري في تصريح لـ أخبارليبيا24، أن مستودع شركة البريقة في طبرق يقوم بالتوزيع على المناطق التابعة له من أمساعد شرقاً حتى الأبرق غرباً وإلى الجغبوب جنوباً.

وأشار المنصوري إلى شركات أهلية تقوم بأعمال نقل الوقود في جميع الأوقات، لافتا إلى أن المخزون الموجود بمستودع طبرق يكفي لأكثر من شهر ولا وجود لأي أزمة في الوقود.

وأكد المنصوري أن إدارة المشتريات بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تقوم بأعمالها في توفير الوقود في كل المدن الليبية.