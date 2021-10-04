مخاطبا قذاف الدم.. اللافي: لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس الأحد، بعض أعضاء الجالية الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، وشخصيات من النظام السابق من بينهم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية.

وأوضح المجلس الرئاسي أن اللافي اختتم زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، والتي استغرقت يومين التقى فيهما بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومسؤولين سياسيين وأمنيين مصريين، وناقش آليات التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في ليبيا، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي واستقرار البلاد.

وقام اللافي خلال زيارته للقاهرة بلقاء عدد من الشخصيات الليبية المهجرة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية، وآليات المشاركة الفعالة، لكافة ممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية، في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين في ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

وأكد اللافي استمرار المجلس الرئاسي، في تنفيذ المهام المناطة به، من أجل استقرار البلاد، مشيراً إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، رغم الصعوبات التي تواجه المجلس في هذا الجانب، مضيفا: “لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، للعبور بالبلاد إلى مرحلة السلام والاستقرار”.