ما حقيقة تخصيص مليار دينار آخر لدعم صندوق الزواج؟

أخبار ليبيا24

أغلقت، حكومة الوحدة، منظومة منحة دعم الزواج، بعد الوصول إلى العدد المستهدف من المسجلين البالغ 25 ألف عقد زواج.

وقال، المنسق الإعلامي بصندوق دعم الزواج، الأمين هامان، في تصريح لأخبار ليبيا24، إنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن يقضي، بإضافة مليار دينار أخرى للصندوق حتى هذه اللحظة.

وأوضح هامان، اليوم الإثنين، أنه جرى الحديث عن إمكانية إضافة مليار دينار، إلا أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حال وجود قرار فسيتم الإعلان عنه فورًا.

وأكد هامان، أن التسجيل بمنظومة الزواج اكتمل بعد بلوغ عدد المسجلين إلى 50 ألف شاب وشابة.

ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري لرئيس لجنة إدارة صندوق الزواج صحبة نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بخصوص آخر المستجدات والرد على كافة التساؤلات.