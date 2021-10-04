ليبيا تسجل 719 إصابة جديدة  و16 وفاة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجلت 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية المركز عن أمس الأحد.

وقال المركز أن 1444 مصاباً تماثلوا للشفاء، في حين تُوفيّ 16 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.4% من إجمالي 4995 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4276 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 342 ألفًا و558 حالة، منها 73 ألفًا و996 نشطة، و263 ألفًا و860 متعافيًا، و4702 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس من العام الماضي.