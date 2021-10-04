لمناقشة قانون انتخاب البرلمان.. جلسة مرتقبة لمجلس النواب  

4 أكتوبر، 2021 11:09 ص
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مجلس النواب
مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة في طبرق لمناقشة مقترح قانون انتخاب البرلمان.

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أمس الأحد، أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستكون في موعدها اليوم الاثنين لمناقشة مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

يذكر أنه كان من المقرر أن يناقش المجلس قانون الانتخابات البرلمانية، في جلسة الأسبوع الماضي، لكن بليحق أعلن قبل أيام تأجيلها لتمكين اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية من إنهاء أعمالها.

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4 أكتوبر، 2021 11:09 ص
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