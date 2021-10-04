لافروف: سحب القوات الأجنبية في ليبيا يجب أن يتم تدريجيا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين إن سحب القوات الأجنبية في ليبيا يجب أن يتم تدريجيا وعلى مراحل.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي أنه بحث مع نظيره المصري سامح شكري التطورات في ليبيا، مؤكدًا دعم بلاده إجراء الانتخابات في ليبيا.

من جهته، قال شكري :”أكدنا مع لافروف على أهمية وحدة الأراضي الليبية، وعلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد”.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه بحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون مع روسيا، والتشديد على أهمية حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وتابع: “بحثت مع لافروف الأوضاع في سوريا وآلية الخروج من الأزمة، وكذلك أزمة سد النهضة مع إثيوبيا”.