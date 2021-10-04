قيمة خسائر “فيسبوك” بعد توقف مفاجئ

أخبارليبيا24

انخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول الى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كل من إنستغرام وواتساب.

وخسرت شركة فيسبوك – بحسب سكاي نيوز عربية – نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% و وصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

وتوقفت خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، اليوم الإثنين، بشكل واسع النطاق لدى الملايين من المستخدمين في دول متفرقة حول العالم من بينها ليبيا.

وعلى تمام الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي تعطلت خدمات المنصات الثلاث المملوكة لشركة فيسبوك.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.

وأضاف، “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.