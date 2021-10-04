سقوط قذائف عشوائية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

سقطت قذيفتين عشوائيتين على منطقتي الماجوري والصابري في مدينة بنغازي في ساعات متأخرة من ليل الأحد- الاثنين، دون وقوع خسائر بشرية، وأسفرت عن أضرار مادية فقط.

وقالت شاهدة عيان من منطقة الصابري في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، “إن القذيفة سقطت على شقة سكنية خالية من سكانها بعمارة الأوقاف بالصابري، ولم تسفر عن ضحايا ولكن نتج عنها أضرار مادية، مشيرة إلى أن العمارة التي استهدفت بها سكان، بعضهم أجرى أعمال الصيانة وعاد لشقته وآخرون لم يباشروا أعمال الصيانة، لافته أنه من قوة التفجير سقطت الأوعية من مكانها بالمطبخ، مشيرة إلى أن أعضاء مركز شرطة الصابري وصلوا إلى عين المكان فوراً لمتابعة الواقعة.

وفي سياق متصل، أوضح مواطنون أن قذيفة أخرى سقطت على منزل عائلة بمنطقة الماجوري، وأسفر عن أضرار مادية ولم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

يذكر أن مدينة بنغازي عانت طيلة السنوات الماضية من سقوط القذائف العشوائية المتعمدة على الأحياء والمناطق السكنية، ما نتح عنه سقوط الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين بين قتلى وجرحى، آخرها استهدفت مصرفاً ما نتج عنها سقوط ضحايا بينهم الفنان هيثم درباش، وباتت تقل الإحصائيات كثيراً عن السنوات الماضية.

وحاول مراسل الوكالة التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة تفاصيل أكثر حول قذائف ليل الأحد- الاثنين دون جدوى، فيما أكد مسؤولين بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ومركز بنغازي الطبي عن عدم تسجيل أية أصابات أو وفيات.