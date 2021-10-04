سفينة إيطالية تنقذ مهاجرين انطلقوا من ليبيا

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تمكنت سفينة إمداد بحرية إيطالية “أسو فينتينوف” من إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بعد محاولتهم الفرار من ليبيا إلى أوروبا على متن قارب خشبي مكتظ.

وذكرت – أسوشيتد برس- أن القارب انجرف بعد أن تعطل محركه ورصدته طائرة الاستطلاع “سي بيرد”، التي كانت تحلق فوق منطقة وسط البحر المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن سفينة الإمداد الإيطالية تمكنت كم إنقاذهم في المياه الدولية بالقرب من حقل البوري النفطي الليبي، بعد طلب من طائرة الاستطلاع “سي بيرد”.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن سفينة تابعة لخفر السواحل الليبية وصلت إلى مكان الحادث لتفقد القارب الفارغ.

وكان جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أعلن أن نقطة مصفاة الزاوية تمكنت من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين على متن عدد 2 قوارب.

وأضاف الجهاز أن عدد من المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي ويبلغ عددهم 65 مهاجرًا، إضافة إلى عدد آخر من المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي متهالك حيث تم إنقاذ 38 مهاجر من أصل 84.

وأشار جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أنه تم انتشال جثة امرأة وطفل.

ولفت الجهاز إلى أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ “زورق صبراتة” تكمنت اليومين الماضيين من إنقاذ 86 مهاجر غير شرعي شمال أبوكماش.

وأوضح جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أنه من بين المهاجرون الذين تم إنقاذهم 12 نساء و2 أطفال، مؤكدًا أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.