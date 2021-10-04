خطة “كيروش” لمواجهة ليبيا

أخبارليبيا24

اعتمد مدرب المنتخب المصري لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش، على خطة اللعب والتشكيل الأساسي الذى سيخوض به مواجهة ليبيا يوم الجمعة المقبل، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وقرر كيروش اعتماد طريقة هجومية تمكنه من تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال اللقاء، موضحًا أن مواجهة ليبيا ستكون بمثابة تعارف بينه وبين جماهير الكرة المصرية، وسيؤكد لهم جدارته بقيادة المنتخب المصري.

وبحسب الجهاز الفني فإن التشكيل الأقرب الذى سيخوض مواجهة ليبيا يعتمد على محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وطارق حامد وعبدالله السعيد ورمضان صبحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد.