تعرف على طريقة مصرع الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة للنبي “مُحمد”

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أكدت الشرطة السويدية أمس الأحد وفاة رسام الكاريكاتور السويدي لارش فيلكس (75 عامًا) في حادث سير برفقة رجلي شرطة برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية “يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر، لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق”.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون “الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع اثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها”.

وكان فيلكس يعيش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007، بعد تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتورية ساخرة، وكان تنظيم “القاعدة” قد عرض جائزة قدرها 100 ألف دولار جائزة لمن يقتله.

وتسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت إلى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر، ونجا فيلكس عام 2015 من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دانماركي.