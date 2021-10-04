تعرف على حكام مباراة منتخبي ليبيا ومصر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين باسيفيك مانا من بورندي لإدارة مباراة مصر وليبيا المقرر اقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

ويعاون الحكم البوروندي في المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم كل من التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه نكورونزيزا.

كما أن صامويل اويكوندامن رواندا سيكون حكمًا رابعًا، فيما سيراقب المباراة توكو جويش من أريتريا.

أما حكام مباراة ليبيا ومصر يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة نفسها، أعلنت “فيفا” تعيين طاقم حكام من جنوب أفريقيا.

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكما للساحة، ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم أوجين أمدلولي حكما رابعا، ويراقب الحكام هشام قيراط من تونس ويراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.