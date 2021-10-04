بماذا ردت وهيبة على جوزيف بوريل في تصريحه بشأن الانتخابات

أخبارليبيا24

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن الرئاسي لا يتردد بشأن الانتخابات وهي التزام عليه منذ استلامه مهامه.

وأضافت وهيبة في تصريحات صحفية – ردًا على ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل بشأن تردد رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، بشأن الانتخابات – أن هناك تفكيرا في كيفية جعل هذه الانتخابات تجرى في ظروف نزيهة وشفافة وحرة.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن التحدي ليس فقط في إجراء الانتخابات وإنما في ظروف تجعل الجميع يشارك فيها ويقبل بنتائجها.

وأشارت وهيبة إلى ان مبادرة رئيس المجلس محمد جاءت بعدما أتاح الرئاسي الوقت الكافي لمجلسي النواب والدولة للتوافق باعتبارهما المعنيين بالقاعدة الدستورية ووضع الأطر القانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا وفقا لمخرجات جنيف.

وتابعت المتحدثة :”عندما فشل النواب والدولة في التوافق تحرك رئيس المجلس الرئاسي وأعلن عن مبادرته والتي سيطلقها هذا الشهر”.

ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بأنهما ترددان قليلا بشأن الانتخابات، ولكنهم لم يرفضوها.

ولفت بوريل إلى أن ما تحتاجه الانتخابات هو قانون يشرح صلاحيات الرئيس والبرلمان المنتخبين وسلطاتهما ويوضحها.

وبين ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي، يقدر حجم الصعوبات التي تكتنف إجراء الانتخابات في ليبيا.

وذكر بوريل أن هناك أعذارا مقبولة لتأجيل الانتخابات، لكن دور الاتحاد هو الدفع نحو عقدها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء العملية الديمقراطية بصورة مرتجلة.

وكشفت المُتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن رئيس المجلس محمد المنفي سيطلق الشهر الجاري مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى إنقاذ المسار السياسي.

وأضافت وهيبة في تصريحات صحفية في وقت سابق أن هذه المبادرة تهدف لإجراء الانتخابات في موعدها، موضحة أن المبادرة المزمع إطلاقها تتضمن عدة مقترحات.

وذكرت المتحدثة الرسمية أن أهم مقترحات المبادرة حث الشخصيات السياسية التي كانت حاضرة بقوة في المشهد السياسي خلال السنوات الماضية على عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وترك الفرصة لوجوه جديدة.

وأشارت وهيبة إلى أن فرص نجاح هذه المبادرة تعد كبيرة، شريطة تعاون الأطراف الداخلية معهم.