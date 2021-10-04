انتشال جثث جديدة من مقبرتين في ترهونة

أخبارليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين اليوم الإثنين، انتشال رفات 10 جثث من مقبرتين جديدتين في مكب للقمامة بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أنه تم استكشاف موقعين بمكب القمامة العام في ترهونة.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أنه تم استخراج 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، و6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

وكتن مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز الجعفري كشف في نهاية سبتمبر المنصرم عن وجود جثث في مكب القمامة العام بترهونة.

وقال الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن فرق البحث انتقلت إلى عين المكان واستكشفته، وعثرت على بقايا آدمية، وتم تصويرها بشكل مبدئي، وأخذ الاحداثيات.

وأشار الجعفري إلى أن عملية انتشال الجثث ستكون خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن هناك عراقيل لانتشالها، فالمكان يعج بالقمامة، وسيتم وضع خطة لاستخراج الجثث وانتشالها فور انتهاء عمليات إزالة القمامة بالكامل.

ولفت مدير مكتب الإعلام بالهيئة إلى أنه تم الاتفاق على استراتيجية لإخراج الجثث في المكب، وسيكون هناك بحث موسع بداخله.

وأضاف الجعفري، أنه تم انتشال خمسة جثث مجهولة من موقعين متفرقين في المشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة، في 27 سبتمبر الماضي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.