المنقوش: هذا ما لمسناه في الكويت

أخبار ليبيا24

اختتم، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، زيارتها إلى دولة الكويت، التي أجرت خلالها مباحثات مع الجانب الكويتي.

وفي ختام الزيارة، كتبت المنقوش، “تعجز الكلمات عن وصف عمق المحبة والدعم الذي لمسناه عند إخوتنا الكويتيين. كلمات سمو الأمير مشعل جابر الصباح بلسم لجراح الليبيين ودعم أخوي”.

وأضافت، “الشيخ أحمد الصباح وزير الخارجية عنوان لحكمة وقيادة الكويت الرشيدة في المنطقة العربية”.

وعقدت المنقوش، جلسة مباحثات الأحد مع وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، أحمد ناصر الصباح، وذلك، في إطار زيارة العمل التي تؤديها إلى دولة الكويت.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وعلى مختلف الصعد.

ووجهت وزيرة الخارجية، الدعوة لنظيرها الكويتي، للمشاركة في المؤتمر الدولي المعني بالمبادرة الليبية للاستقرار، المقرر انعقاده بطرابلس، أواخر شهر أكتوبر الحالي، كشريك داعم للعملية السياسية بليبيا.