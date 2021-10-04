المنقوش بعد الكويت تحط الرحال بالبحرين

أخبار ليبيا24

أجرت، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، أول زيارة إلى مملكة البحرين بعد ختام زيارتها إلى دولة الكويت.

واستقبل، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المنقوش لدى وصولها إلى المنامة، بقصر الصخير.

وقالت الخارجية، إن المنقوش أطلعت آل خليفة خلال اللقاء، على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الحالية.

وأضافت، كما أطلعته على الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري.

وذكرت الخارجية، أن الملك البحريني، أكد دعم المملكة، للمساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا.

وقال آل خليفة “ما نتمناه لليبيا نتمناه لأنفسنا” و “أن المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة”.

كما أكد على أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في التنمية والازدهار.