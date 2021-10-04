القمامة تملأ شوارع مصراتة.. ما السبب؟

4 أكتوبر، 2021 10:32 ص
12

أخبار ليبيا 24

تشهد شوارع مدينة مصراتة تكدساً للقمامة نتيجة اعتصام العاملين بشركة الخدمات العامة وإضرابهم عن العمل، بسبب عدم صرف مرتباتهم المتأخرة.

وقال، هيثم بعيو، مدير شركة الخدمات العامة بمصراتة في تصريح لـ أخبارليبيا24، اليوم الاثنين، “إن العاملين بالشركة لديهم أسر وعائلات والتزامات، ويجب صرف مستحقاتهم من المرتبات المتأخرة، حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم”.

وأوضح بعيو، أنه سيتوجه إلى العاصمة طرابلس لمناقشة وبحث الإشكالية التي تواجههم مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن إشكالية مرتبات العاملون بشركة الخدمات العامة تعاني منها غالبية المدن الليبية.  

وكان قد دعا المجلس البلدي مصراتة أمس الأحد الشركات الخاصة العاملة في مجال خدمات النظافة لإتمام إجراءات تكليفهم الطارئ بإزالة القمامة، وتنظيف شوارع وطرقات المدينة، بعد إضراب العاملين بشركة الخدمات العامة.

الوسوم
4 أكتوبر، 2021 10:32 ص
12

مقالات ذات صلة

مخاطبا قذاف الدم.. اللافي: لا خيار أمام الليبيين إلا المصالحة الوطنية

4 أكتوبر، 2021 11:36 ص
مجلس النواب

لمناقشة قانون انتخاب البرلمان.. جلسة مرتقبة لمجلس النواب  

4 أكتوبر، 2021 11:09 ص

المرصد السوري: انسحاب المرتزقة من ليبيا مجرد انسحاب إعلامي

4 أكتوبر، 2021 9:41 ص
قسم العزل في طبرق

تعرف على الوضع الوبائي بقسم العزل في طبرق

3 أكتوبر، 2021 11:37 م
زر الذهاب إلى الأعلى