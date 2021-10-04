القمامة تملأ شوارع مصراتة.. ما السبب؟

أخبار ليبيا 24

تشهد شوارع مدينة مصراتة تكدساً للقمامة نتيجة اعتصام العاملين بشركة الخدمات العامة وإضرابهم عن العمل، بسبب عدم صرف مرتباتهم المتأخرة.

وقال، هيثم بعيو، مدير شركة الخدمات العامة بمصراتة في تصريح لـ أخبارليبيا24، اليوم الاثنين، “إن العاملين بالشركة لديهم أسر وعائلات والتزامات، ويجب صرف مستحقاتهم من المرتبات المتأخرة، حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم”.

وأوضح بعيو، أنه سيتوجه إلى العاصمة طرابلس لمناقشة وبحث الإشكالية التي تواجههم مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن إشكالية مرتبات العاملون بشركة الخدمات العامة تعاني منها غالبية المدن الليبية.

وكان قد دعا المجلس البلدي مصراتة أمس الأحد الشركات الخاصة العاملة في مجال خدمات النظافة لإتمام إجراءات تكليفهم الطارئ بإزالة القمامة، وتنظيف شوارع وطرقات المدينة، بعد إضراب العاملين بشركة الخدمات العامة.