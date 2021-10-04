العرفي يستبعد أن يصوت في جلسة اليوم على قانون انتخاب البرلمان

4 أكتوبر، 2021 11:41 ص
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أخبار ليبيا 24

استبعد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن يصوت مجلس النواب في جلسته المقررة، اليوم الإثنين، على قانون انتخاب البرلمان، مُرجحاً أن يتم ذلك في جلسة الثلاثاء.

وقال العرفي في تصريحات تلفزيونية،  أن جلسة اليوم ستُخصص للاستماع لإحاطة اللجنة التي أوفدها المجلس للمشاركة في المشاورات التي عُقدت في الرباط مع مجلس الدولة، مشيراً لوجود عدة مقترحات حول قانون انتخاب مجلس النواب سيتم التصويت واعتماد إحداها في جلسة الثلاثاء.

يذكر أن محادثات جرت بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، واختُتمت الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

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4 أكتوبر، 2021 11:41 ص
22

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