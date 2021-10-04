إدارة مطار بنينا تبين تفاصيل سقوط سقف لصالة ركاب قيد الإنشاء

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تسبب انهيار جزء من سقف قد الإنشاء بصالة الركاب الجديدة في مطار بنينا ببنغازي في إصابة عدد من العمال بإصابات بسيطة، وفق ما صرحت بعه إدارة المطار.

وقالت الإدارة، في منشور على فيسبوك، “درءًا للإشاعات المغرضة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تُفيد بسقوط صالة الركاب بمطار بنينا الدولي.. عليه تُفيد إدارة المطار بأن الخبر اليقين هو سقوط جزء من صالة الركاب رقم 1 (والتي هي قيد الإنشاء) وليس كما هو متداول، ولا صحة لأي خبر خلاف ذلك”.

وأضافت الإدارة، أن الانهيار في هذا الجزء جاء أثناء أعمال صب الجزء المحدد من سقف الصالة، ولله الحمد والمِنة فإن الأضرار البشرية بسيطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص” .

ولم تذكر إدارة مطار بنينا عدد العمال المصابين جراء سقوط السقف.