أمريكا تطالب بالتحقيق في مقتل مهاجر بمداهمة في قرقارش

أخبار ليبيا24

طالبت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، بالتحقيق الفوري بشأن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول مقتل مهاجر غير شرعي وإصابة 15 آخرين بينهم ستة في العناية خلال عملية المداهمة التي نفذتها الجهات الأمنية بطرابلس في منطقة قرقارش.

وقالت، السفارة الأمريكية في ليبيا، إنها “تشارك المخاوف التي أعربت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يجب أن تظل حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين، من أولويات جميع الحكومات”.

وأضافت، “الأحداث التي وقعت في قرقارش تثير القلق ويجب التحقيق فيها على الفور”.

وأعرب الأمم المتحدة، السبت، عن بالغ قلقها إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

جاء ذلك بعد أن نفّذت الجهات الأمنية في طرابلس حملة مداهمة داخل منطقة قرقراش واعتقال آلاف المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في المنطقة.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان نشرته البعثة، إن أحد المهاجرين قتل، بينما أصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، أثناء المداهمة.

وأفادت أن معظم من اعتقل من الأشخاص تحت “الاحتجاز التعسفي” داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت إنه “تماشياً مع قرارات مجلس الأمن وخلاصات مؤتمر برلين، نكرر مطالبتنا للسلطات الليبية بوضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً منهم، ولا سيما النساء والأطفال، وعلى الفور”.