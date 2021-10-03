وزارة الدفاع التركية: قوات تركيا ليست أجنبية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الدفاع التركية استمرارها في أنشطة التدريب والمساعدة والتعاون العسكري في ليبيا بناء على الاتفاقية الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وزعمت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن “تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا”، قائلة إنها “موجودة بدعوة رسمية من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق”.

وأشار البيان إلى تصريحات رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، التي أكد فيها أن السلطات المنتخبة فقط هي التي يحق لها إخراج القوات التركية من ليبيا.

وأدعت وزارة الدفاع التركية، أن “أنقرة تهدف لضمان سلامة أراضي ليبيا ووقف دائم لإطلاق النار”، زاعمة أنها “منفتحة على الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشددت الوزارة على “استمرار أنشطتها في ليبيا وفقا للقانون الدولي وفي إطار الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”، وفق زعم البيان.