هل تم افتتاح مركز صحي بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس؟

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري افتتاح المركز الصحي راس اجدير الحدودي مع تونس، تطبيقاً للبروتوكول المعتمد بين البلدين والتي من بينها إنشاء نقاط تطعيم في المعابر الحدودية.

وقال المنصوري في تصريح لـ”أخبارليبيا24،” السبت، إن المركز سيقدم خدماته الصحية والتطعيمات للمسافرين وأهالي القرية السكنية وللكادر الوظيفي والأمني بالمعبر.

وأشار مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير التطعيمات واللقاح للمسافرين منن لديهم جرعة واحدة فقط.

وأوضح المنصوري، أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السايح، قام بزيارة للمعبر وافتتح المركز الصحي رأس جدير، لتقديم الخدمات للمواطنين الليبيين.

وذكر مدير المكتب أن السايح اطلع على الإجراءات المتبعة والاختبارات السريعة للمسافرين القادمين من تونس، مؤكداً على ضرورة التطبيق الكامل للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلدين.