نجمة الغناء بريتني سبيرز تحتفي بالتحرر من الوصاية بطريقتها الخاصة

أخبار ليبيا 24

أجهشت نجمة الغناء الأمريكية، بريتني سبيرز، بالبكاء ولم تستطع إخفاء دموعها بعد قرار المحكمة وقف وصاية والدها جيمي عليها بعد 13 عاماً من التحكم في حياتها الشخصية وثروتها البالغة 60 مليون دولار.

واحتفلت نجمة البوب ​​بالحكم عبر مشاركة منشور على صفحتها بـ إنستغرام يظهرها وهي تطير بطائرة لأول مرة، في صورة ترمز إلى حريتها المكتسبة حديثاً.

وقالت بريتني في منشورها “أنا في قمة السعادة، أول مرة أحلق بطائرة، وأول مرة أركب طائرة خاصة، أعترف بأنني كنت خائفة”.

وقالت تقارير صحفية، “انهمرت دموع بريتني عند سماع قرار القاضي، بعد أن بدأت تعتقد أنها لن ترى أبداً اليوم الذي تنتهي فيه سيطرة والدها عليها، ولكن ذلك حدث في النهاية”.

وأضافت التقارير، “كانت في حالة أشبه بالصدمة لا تجد الكلمات التي تعبر عن مشاعرها، ولم تشعر بسعادة مثل هذه منذ 13 عاماً”.

وبموجب القرار أصبح من حق أيقونة البوب أن تعيش حياتها كما تريد بما في ذلك معاودة نشاطها الفني والزواج وإنجاب طفل ثالث من دون موافقة والدها.

ولم تكن بريتني حاضرة في الجلسة، حيث استمع القاضي إلى الحجج المتعلقة بإنهاء الوصاية، بينما تابع والداها وشقيقتها الموقف عبر تطبيق زووم.

وقال المحامي إن والد بريتني يحاول تجنب خلعه تحت القسم أو التحقيق في تصرفاته المالية حتى لا يكشف المستور.

بالمقابل، أكدت محامية الوالد أنه عمل بأمانة وإخلاص نيابة عن ابنته، وليس هناك دليل على ارتكابه أية مخالفة.

وجاءت الجلسة بعد ساعات من وصف محامي بريتني والدها بأنه “مدمن على الكحول والقمار” في وثائق قانونية جديدة.

كما اتهمه بتكليف شركة خاصة لمراقبة وتسجيل اتصالات بريتني حتى في غرفة نومها من دون علمها.

بينما أدعى الوالد أن الوصي المحتمل الجديد تعرض للاحتيال من قبل، فكيف يستطيع حماية أموال بريتني؟!

وأضاف الوالد أن وضع كاميرات مراقبة في بيت بريتني تم بعلمها لمراقبة الحفلات الخاصة التي كانت تقيمها من حين لآخر، ولم تنتهك إجراءات الوصاية.

وكانت بريتني سبيرز قد وضعت تحت الوصاية بعد أن عانت من انهيار في الصحة العقلية في عام 2008، وشوهدت تهاجم المصورين بمظلة، كما قامت قبلها بحلاقة شعرها لتصبح صلعاء تماماً.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى لمعالجة طلب إنهاء وصاية بريتني تماماً في 12 نوفمبر.

ومنذ أكثر من عام، كانت بريتني تطالب بفصل والدها من منصب الوصاية عليها وإنهاء الوصاية التي وصفتها بأنها “مسيئة”.

وقالت إنها خائفة من والدها، الذي يقيد حتى حقها في الزواج والإنجاب من صديقها المدرب الشخصي سام أصغري، وأخبرت القاضي بأنها شعرت بأن والدها “استعبدها”، و”يجب أن يكون في السجن”.

وجاء قرار تنحية جيمي عن القضية بعد اتهامات بأنه دخل في مشادة منذ سنتين مع ابن بريتني شون بريستون، ما دفع والده لتقديم تقرير للشرطة طالب فيه بإصدار أمر تقييد ضده بعد أن حطم باب غرفة كان يتواجد فيها شون.