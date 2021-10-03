ماذا قالت وزارة الصحة عن مستحقات الكوادر الطبية بمجمع الرياضية بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران إن الوزارة غير ممتنعة عن الإفراج على مستحقات العاملين بالمراكز الصحية في مجمع الرياضية وكل المراكز بالعموم .

أبو النيران أوضحت في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد أن الجهات الرقابية طالبت بإجراءات روتينيه تحتاج إلى الوقت للإنجاز تخص حصر واستيفاء إجراءات العاملين بالمراكز الصحية في هذه الجائحة، مشيرة إلى أن الإجراء تنظيمي فقط وسيتم الإفراج على جزء من مستحقاتهم .

وأضافت أن الجهات الرقابية طالبت بالإجراء حتى لا يكون هناك رصد لتجاوزات ومخالفات في عملية الصرف للمكافآت، مؤكدة أن الوزارة مهتمة بالعاملين بالمراكز الصحية ويجب على الجميع التعاون، والاعتصام ليس في صالح أحد خصوصاً المواطن المتضرر الأول من عدم تلقي اللقاح.

وكانت مشرفة التطعيمات بمجمع الرياضية بطرابلس، وردة زايد، أكدت أن أسباب اعتصام الكوادر الطبية والطبية المساعدة منذ الخميس الماضي جاء لعدم توفير الاحتياجات الضرورية كالكحول والمعقمات وأيضا تأخر مكافآتهم المالية .

وأوضحت زايد في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، “أنهم باشروا حملات التطعيم الاستثنائية التي تنقذها منذ شهر أبريل الماضي، لإعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وكانت البداية بقوة بتوفر كافة الإمكانيات ووجود شركة النظافة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شركة النظافة لم تداوم لأنها تحتاج إلى مقابل نظير عملها، فأصبح هناك تكدس للفضلات.

وأضافت زايد، أنهم تواصلوا مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوفير النواقص، ومن ثم أعلنوا عن الاعتصام منذ الخميس الماضي ربما يكون صوتهم مسموع، وبالفعل قبل قليل جاءت شركة النظافة للمجمع وباشرت أعمالها.

وأكدت زايد أن طلباتهم بسيطة منها مكافآتهم نظير عملهم ومواد التعقيم ونظافة المكان، لكي يتمكنوا من العمل بشكل أفضل فالاعتصام يضر بالجميع ولا يصب في مصلحة أحد، مؤكدة إلى أنهم يداومون بشكل يومي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.