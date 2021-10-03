قانون انتخاب البرلمان.. متى سيصدر؟

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أكد، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن جلسة مجلس النواب الرسمية ستعقد في موعدها المحدد غدا الإثنين.

وقال بليحق، في تصريح على حسابه في فيسبوك، إن الجلسة ستناقش مقترح قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

وصادق، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في 09 سبتمبر الماضي، على قانون انتخابات الرئيس.

ومن المقرر، أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وفق ما جرى الاتفاق عليه بملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في 15 نوفمبر الماضي.