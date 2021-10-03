طبي طبرق يستقبل حالات تسمم..تعرف على السبب

أخبارليبيا24- خاص

أفاد مصدر مطلع أن مركز طبرق الطبي استقبل السبت عدداً من حالات التسمم من جراء أكلهم “شاورما” في مناسبة اجتماعية.

وقال المصدر – المقرب من العائلة – في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن عدد الحالات المصابة وصل إلى 50 حالة أصيبت بالأعراض الخاصة بالتسمم.

وستطرد المصدر :”لكن من سجل دخوله للمركز الطبي حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، ونساء دخلن لساعات تلقوا فيها الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وغادروا فوراً”.

وأوضح المصدر، أنه وفقاً للروايات فإن جميع الحالات التي تعرضت للتسمم تناولت “شاورما” في تلك المناسبة بالرغم من وجود أشخاص آخرين تناولوها ولكن لم تصبهم الأعراض.

ورجح المصدر أن سبب التسمم قد يكون من “صلصة المايونيز” المستخدمة في وجبة “الشاورما”.