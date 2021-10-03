تعرف على نتائج حملة “قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية”

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقدت لجنة الوبائيات التابعة لغرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية، اجتماعها الذي دعا إليه وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مع خبراء من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، للنظر في نتائج فحص عينات المسح العشوائي، ضمن «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية» .

وناقشت اللجنة- بحسب بيان وزارة الصحة- في اجتماعها الذي عقد في مدينة بنغازي، الحالة الوبائية العامة بالمدينة وفق النتائج الأولية لحملة المسح، مع عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور «عماد أبو شكم» في طرابلس، عبر تقنيات التواصل عن بعد .

وعلى نحو متصل، ذكر رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، أنه من المقرّر الإعلان عن نتائج حملة المسح العشوائي داخل مدينة بنغازي، يوم الإثنين القادم.

وتهدف «حملة المسح الوبائي العشوائي» التي أطلقت استنادًا على توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، إلى تحديد نطاق العدوى بفيروس كورونا، ومستويات الوقاية في سبع مناطق شرق ليبيا.

ويجري تنفيذ الحملة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.