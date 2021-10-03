تعرف على الوضع الوبائي بقسم العزل في طبرق

3 أكتوبر، 2021 11:37 م
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قسم العزل في طبرق
قسم العزل في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي وجود “9” حالات على أجهزة التنفس الصناعي “4” حالات منها حرجة، ولدينا “8” حالات حالتها مستقرة موجودة بالقسم .

المسؤول أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، لدينا “20” جهاز تنفس صناعي، وعدد “40” سرير، وعدد “10” أسرة احتياطية.

ونفى المسؤول نقص الأكسجين في المركز، لافتًا إلى أنه متوفر عن طريق المصدر الوحيد وهو مصنع باب الزيتون شرق طبرق.

وتابع أنهم في انتظار سيارات الأكسجين القادمة من مصر وآخر سيارة جاءت من مصر كانت في بداية سبتمبر الماضي وكانت حمولتها 3000 متر مكعب .

وذكر المسؤول أن الاستهلاك اليومي لأسطوانات الأكسجين للمريض الواحد تصل إلى 13 أسطوانة، ولدينا نقص شديد في علاج الكورونا بالقسم ونتمنى من وزارة الصحة توفيره .

وقال إت القوات المسلحة والأمن توفران الحماية اللازمة والعمل يقدم من كل الأطقم الطبية بكل أريحية، منوهًا أن إدارة المركز الطبي تقوم بعملها تجاه المصابين بوباء كورونا رغم قلة الإمكانيات.

3 أكتوبر، 2021 11:37 م
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