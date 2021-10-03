تعرف على آليات منح تأشيرة لليبيين الراغبين في السفر إلى هولندا

3 أكتوبر، 2021 9:05 م
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عمر كتي - فيفان هيوجين
عمر كتي - فيفان هيوجين

أخبار ليبيا 24

اجتمع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، مع القائم بالأعمال ونائبة رئيس البعثة بسفارة المملكة الهولندية لدى ليبيا، فيفان هيوجين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ناقش الاجتماع، مسألة عودة القسم القنصلي بالسفارة لمزاولة مهامه بشكل كامل من طرابلس، تسهيلاً لحصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر على التأشيرة. 

3 أكتوبر، 2021 9:05 م
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