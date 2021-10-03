“بوما” في النادي الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الأهلي بنغازي لكرة القدم، السبت، عن تعاقده مع شركة “بوما” للمستلزمات الرياضية بعقد رعاية يستمر حتى عام 2031.

وقال المكتب الإعلامي للنادي أن العلامة الألمانية “بوما” ستكون راعيةً لأطقم الفريق الأول لكرة القدم، بداية من المنافسات المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ فعلياً في توريد المستلزمات الرياضية للفريق قبل بداية الدوري الممتاز.

يذكر أن إدارة نادي الأهلي بنغازي من أكثر إدارات الأندية نشاطاً وبحثاً عن الاحترافية في مجالات عدة، مثل تأسيس مشاريع خاصة بالنادي، وتطوير العمل الإعلامي، والتعاقد مع أفضل الشركات الراعية.