بعد الحملة الشرسة ضدهم .. الدبيبة : عدد من المهاجرين جاؤوا من أجل العمل في ليبيا الدبيبة يتفقد أوضاع المحتجزين لدى جهاز مكافحة الهجرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان في استقباله وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف، ومديرو الإدارات بالجهاز.

وفي بداية زيارته، عقد الدبيبة اجتماعا موسعا مع إدارات الجهاز، مشددًا على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة .

كما قام بنقل تحياته لأفراد وزارة الداخلية الذين قاموا بتنفيذ عملية، الجمعة الماضية، بمنطقة حي الأندلس.

وأكد على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الملف، وكذلك مع وزارة العمل والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة، مؤكدا أن هناك عددا من المحتجزين جاؤوا من أجل العمل في بلادنا، وتنظيمهم بعد التأكد من مستنداتهم وهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.

وعقب اللقاء استمع الرئيس لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم .

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، ما حدث الجمعة في منطقة قرقارش بطرابلس، حملة أمنية عنيفة، مؤكدًا أنها نفذت بطريقة فيها العديد من الانتهاكات خصوصاً بحق الأطفال والنساء.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال حمزة، إنه تم القبض عليهم بطرق مهينة لم تراعٍ أوضاعهم ولا أعمارهم ولا أوضاعهم الصحية رغم أن الحملة كما أعلن عن أسبابها أنها للقضاء على أوكار الدعارة والمخدرات وكذلك لهدم المساكن العشوائية في تلك المنطقة ونتج عنها حسب وزارة الداخلية إلقاء القبض على 4000 مهاجر (وطالب لجوء) لكن لم يتم التصريح أنه تم القبض على أي ليبي أو من هم عصابات المخدرات وبيوت الجريمة .