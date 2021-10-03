بداية من اليوم الأحد..توقعات الطقس على ليبيا خلال ثلاثة أيام

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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم ستكون مستقرة على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أن الطقس في رأس لجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وترهونة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءً على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28- 32) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وأوضح المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-30) مْ.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32- 34) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام القادمة.

وبين المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو السماء صافية، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (32- 34) مْ.