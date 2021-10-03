الوطنية لحقوق الإنسان تدين استخدام القوة المفرطة في العمليات الأمنية في قرقارش

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن استنكارها وإدانتها الشديدة حيال الاستخدام المفرط للقوة أثناء تنفيذ العملية الأمنية من قبل عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ضد عدد من المواطنين الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين المقيمين بمنطقة قرقارش بوسط مدينة طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها ،على حق الدولة الليبية وتساندها في تنظيم وضبط دخول وإقامة الوافدين والأجانب المتواجدين على أراضيها، ولأداء مهامها وواجبها في إنفاذ القانون لحفظ النظام والقانون وتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الجريمة، إلا أنها تجدد التأكيد على أهمية وضرورة احترام صحيح القانون والشرعية وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة وأدمية وإنسانية جميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرين في جميع الأوقات والظروف.

كما أكدت اللجنة أن العمليات والحملات الأمنية يجب أن تتم وفق أطر قانونية تحترم التزامات الدولة الليبية القانونية والإنسانية ، وبما يكفل الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنين والمهاجرون غير الشرعيين المقيمين بشكل مؤقت بمنطقة قرقارش بوسط طرابلس، على يد عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ، وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولصحيح القانون .

وكما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية بسرعة استئناف رحلات وعمليات الإجلاء الإنساني والعودة الطوعية للمهاجرين، والتي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وكذلك رحلات الإعادة والمغادرة بآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى وجهات خارج البلاد.