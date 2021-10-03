«المنقوش» تراهن على دور الكويت في تسوية الأزمات من المعروف أن الكويت تنتهج دبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

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التقت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الكويت، ضمن زيارة العمل التى تؤديها الوزيرة إلى دولة الكويت .

وعبرت وزيرة الخارجية، عن تقديرها للدور الريادي لدولة الكويت في مجال الوساطة الدولية، والذي أسهم بشكل كبير في تسوية العديد من النزاعات.

واستعرضت الوزيرة، تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات القادمة.

كما استعرضت، التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الدولي الذي ستستضيفه ليبيا الشهر المقبل، معربة عن تطلعها، في إسهام الكويت بشكل إيجابي وفعال لإنجاح هذا المؤتمر، الذي يهدف الى ترسيخ الاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، في مستهل اللقاء، عن ترحيبه بالوزيرة، وثقته وبفضل جهود المخلصين من أبناء ليبيا على قيادتها إلى بر الأمان رغم كل التحديات التي قد تواجههم.

وأشار إلى أن بلاده المعروف عنها بانتهاج دبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن ذلك لا يعني تخليها عن مساعدة الأشقاء في ليبيا ، ودعمهم للخروج من الأزمة التي يمرون بها .