المنقوش تؤكد بدء خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا  

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، بدء خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام تنفيذ خارطة الطريق التي بدأت في التعثر.

وأوضحت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، واصفة الخطوة بأنها “بداية بسيطة جدا” لخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

يشار إلى أن ملق المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا من أهم العقبات التي تواجه تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا، التي توصل ليبيا إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل.