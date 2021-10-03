العكاري يبين الفرق بين السعر الرسمي والموازي للدولار

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قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، إن 23 قرش هو الفرق اليوم في سعر الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي بعد إضافة عمولات المصرف.

وتابع العكاري في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أمس السبت :”هل يعلم معارضي سعر الصرف أن الفرق كان 8 دينار”.

وقال عضو اللجنة :”هل نسي أو تناسى معارضي سعر الصرف أثناء الخروج في كل القنوات الإعلامية للمناداة والمطالبة بضرورة تعديل سعر الصرف”.

وواصل العكاري :”هل نسيتم ذلك أم تناسيتم؟ لقد قلتم إذا تم تعديل سعر الصرف الرسمي سيكون الدولار في السوق الموازي بي 20 دينار، أين هي 20الدينار؟؟”.

وكان سعر صرف الدولار شهد تراجعًا أمس السبت أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع؛ حيث سجَّل 4.89 دينار، مقابل 4.90 دينار أول من أمس الخميس.

وحافظ اليورو على مستوى 5.56 دينار، الذي سجَّله الجمعة، كما بقي الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقر عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجَّل 1.75 دينار ليبي.