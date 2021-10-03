السواحل وأمن الموانئ ينقذ عددًا من المهاجرين غير الشرعيين

3 أكتوبر، 2021 11:35 ص
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إنقاذ مهاجرين_طرابلس
إنقاذ مهاجرين_طرابلس

أخبارليبيا24

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أن نقطة مصفاة الزاوية تمكنت من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين على متن عدد 2 قوارب.

وأضاف الجهاز أن عدد من المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي ويبلغ عددهم 65 مهاجرًا، إضافة إلى عدد آخر من المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي متهالك حيث تم إنقاذ 38 مهاجر من أصل 84.

وأشار جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أنه تم انتشال جثة امرأة وطفل.

ولفت الجهاز إلى أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ “زورق صبراتة” تكمنت اليومين الماضيين من إنقاذ 86 مهاجر غير شرعي شمال أبوكماش.

وأوضح جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ أنه من بين المهاجرون الذين تم إنقاذهم 12 نساء و2 أطفال، مؤكدًا أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

3 أكتوبر، 2021 11:35 ص
12

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