الزناتي يتفقّد أعمال تركيب “المسرع الخطي” لعلاج الأورام في بنغازي

استخدام أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام

3 أكتوبر، 2021 11:19 م
2
وزير الصحة
وزير الصحة

أخبار ليبيا 24 

تفقد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، أعمال تركيب «المسرّع الخطّي» الذي سيقدم خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، بالمركز الوطني لعلاج الأورام في مدينة بنغازي.

وذكر وزير الصحة، أن استخدام المسرّعات الخطية المتطورة بمراكز علاج الأورام، من شأنه أن يمكّن العديد من المرضى من الحصول على علاجهم داخل ليبيا، ويحد من طلب العلاج بالخارج.

ويتيح الجهاز الجديد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة،  استخدام أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

3 أكتوبر، 2021 11:19 م
2

مقالات ذات صلة

قسم العزل في طبرق

تعرف على الوضع الوبائي بقسم العزل في طبرق

3 أكتوبر، 2021 11:37 م
لجنة الوبائيات

تعرف على نتائج حملة “قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية”

3 أكتوبر، 2021 11:17 م
عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة يدشن رسميًا مشروع إنشاء “مصفاة الجنوب”

3 أكتوبر، 2021 10:32 م

الجمعة المقبلة موعد افتتاح بيوت الله أبوابها في طبرق

3 أكتوبر، 2021 10:15 م
زر الذهاب إلى الأعلى