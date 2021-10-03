الزناتي يتفقّد أعمال تركيب “المسرع الخطي” لعلاج الأورام في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تفقد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، أعمال تركيب «المسرّع الخطّي» الذي سيقدم خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، بالمركز الوطني لعلاج الأورام في مدينة بنغازي.

وذكر وزير الصحة، أن استخدام المسرّعات الخطية المتطورة بمراكز علاج الأورام، من شأنه أن يمكّن العديد من المرضى من الحصول على علاجهم داخل ليبيا، ويحد من طلب العلاج بالخارج.

ويتيح الجهاز الجديد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة، استخدام أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.