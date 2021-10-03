الدبيبة يدشن رسميًا مشروع إنشاء “مصفاة الجنوب” برأيك هل المصفاة ستنفع المواطن أم مهربي الوقود ومشتقاته في الجنوب

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في الاحتفالية المقامة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، لتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع إنتاج غاز طهي الطعام داخل حقل الشرارة.

ووقع رئيس الحكومة، خلال هذه الاحتفالية، على قراري مجلس الوزراء بأعطاء الإذن لمؤسسة النفط بالتعاقد المباشر وبتمويل تنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة الجنوب ومصنع غاز الطهي بالإضافة لصيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط .

وعقد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعًا مع مدراء الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وكذلك العاملين في حقل الشرارة عبر الدائرة المغلقة لمتابعة الأوضاع بالحقل وليهنئهم بتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

وأكد رئيس الحكومة، أهمية القطاع النفطي كمورد أساسي لاقتصاد البلاد، وسعي الحكومة لتنميته وفق الموارد المتاحة.

وحضر الاجتماع، نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء والمسؤولين، وعند اكتمال العمل بهذه المصفاة التي ستنشأ داخل الحقل سيمكن تغذية المنطقة الجنوبية بوقود السيارات والديزل بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة غاز طهي الطعام مما سيوفر هذه المواد للمواطنين .