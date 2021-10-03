الحرس البلدي طبرق يضبط مواد طبية مهربة من القطاع العام

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز الحرس البلدي طبرق من ضبط 25 ألف حقنة خاصة بالشرايين، مهربة من أحد القطاعات الصحية العامة في البلاد.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، قال رئيس لجنة متابعة العيادات والصيدليات، الملازم أول المبروك محمد علي، أن النقطة الأمنية في باب الزيتون شرقي طبرق ضبطت سيارة محملة بـ 25 ألف حقنة خاصة بقطاع الصحة وغير مسموح ببيعها.

وأوضح المبروك أنه تم تسليم عينات إلى المركز الطبي وجهاز الإمداد الطبي حيث أكد صلاحية الحقن وإمكانية استعمالها.

وأشار المبروك أنه تم تسليم 15 ألف حقنة لجهاز الإمداد الطبي و10 آلاف أخرى إلى صيدلية مركز طبرق الطبي.

وأكد المبروك أنه تم إخطار بلدية طبرق لتشكيل لجنة بهدف التحقيق في مصدر الحقن.